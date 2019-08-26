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95 yaşında

İş Bankası 95 yaşında
26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermaye ile yola çıkan , bugün 95'inci yaşını kutluyor. Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye'de iktisadi bağımsızlığın adresi olan İş Bankası'nın, toplumdan aldığını toplumla paylaşma temel prensibi ile, bundan sonra da ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

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