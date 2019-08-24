Velilere servis şoku! Okul servis ücretlerinde yüksek fiyat kurnazlığı hortladı. Velilerden yüzde 35’e varan zamlı fiyat istendi. Tüketici dernekleri velileri uyardı. UKOME tarifesinin üst sınır olduğunu dile getiren Küçük, bu tarifeden daha düşük fiyatlara taşımacılık yapılabileceğini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılında özel okulların fiyatları kadar servis ücretleri de velileri kara kara düşündürüyor. Özel okullarda hizmet veren servisçiler fiyatlara yüzde 35'e varan zam yaptı. Tüketici derneklerine de şikayet yağdı. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, okul servis ücretlerinin ulaşım koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından mesafeyekilometreye bağlı olarak belirlendiğini belirterek, "Henüz tarife belirlenmemişken velilerimiz, yüksek fiyat talep eden bu servisçilerle anlaşma yapmasın. Hatta bazı servisçiler velilere, 'Çocuğunuz ortada kalır' gibi şeyler söylüyorlarmış. Böyle bir ihtimalleri yok" dedi.



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UKOME tarifesinin üst sınır olduğunu dile getiren Küçük, bu tarifeden daha düşük fiyatlara taşımacılık yapılabileceğini söyledi. Şimdiden servis için anlaşma yapmış ve yüksek fiyata imza atmış velilere ilişkin Küçük, "Bu velilerimizin ödedikleri rakam UKOME tarifesinden yüksekse faturaları, kredi kartı slipleri veya makbuzları ile hakem heyetlerine başvursunlar" diye konuştu.