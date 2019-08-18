Ev veya konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki TEB, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan ev veya konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 senelik, 10 yıllık banka faiz oranları... Meydana getirdiğiniz kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafınca nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Tertipli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali fazlaca yüksektir. Daha önceki kredi borcu sebebiyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz mevzusu olduğundan kefil istenmez.