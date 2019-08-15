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  • 15.08.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 09:33

Vergi arttı! fiyatları lı güncel liste! İşte yeni sigara tekel fiyatları listesi

fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı haberimizde detaylara değineceğiz. Bu bağlamda güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya yapılan gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve British American Tobacco sigaralarına zam yaptı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde... Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. İşte sigara fiyatları zamlı güncel liste! İşte yeni sigara tekel fiyatları listesi

Vergi arttı! 15 Ağustos sigara fiyatları ne oldu?

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı. 15 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste! Bazı sigara fiyatlarına zam geldi. British American Tobacco'nun sigaralarına zam yapıldı. Diğer zam yapılan marka ise zam gelen Philip Morris oldu. Peki zamlı güncel sigara fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde... Sigara tiryakileri tarafından en çok tüketilen sigara markaları arasında yer alan Kent ve Rothmans, Viceroy, Pall Mall, Tekel 2000, Tekel 2001, Samsun, Samsun 216 ve Maltepe sigara fiyatlarının bazılarına zam yapıldı.

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