Milyonlarca memur ve emekliyi toplu sözleşme heyecanı sardı. Bugün başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek. Ayrıca gelirleri artıracak pek çok talep de karara bağlanacak. Bunlar arasında aile yardımıyla ilgili talepler ön sıralarda yer alıyor. Memur-Sen, aile yardımının yüzde 40 engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenmeye devam edilmesini istedi. Ayrıca zam pazarlıklarında 3600 ek göstergenin; öğretmen, polis hemşire, din görevlileriyle sınırlı kalmayıp genişletilmesi ve işçi statüsünde çalışan üniversite mezunlarının memur kategorisine geçirilmesi talebi de masada olacak. Peki emekli ve memur enflasyon farkı ve aile yardımı zam oranı ne kadar olacak? İşte 3600 ek gösterge zam oranları...