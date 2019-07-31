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  • 31.07.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 23:18

de son gelişmeler neler? ?

Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. 3600 ek göstergeye ilişkin yasanın kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? ? İşte detaylar...

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge hakkındaki son detaylar memurları yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu hakkında merak edilen soruların başında 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor sorusu yer alıyor. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞMELER NELER?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek göstergenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.

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