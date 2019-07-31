3600 ek gösterge hakkındaki son detaylar memurları yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle 3600 ek gösterge hakkındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu hakkında merak edilen soruların başında 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor sorusu yer alıyor. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? İşte merak edilenler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON GELİŞMELER NELER?

Yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek göstergenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor.