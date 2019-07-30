Yaşa takılanlara müjde geldi. Erken emeklilikte yaşa takılanlara güzel haber SSK'dan geldi. Bu bağlamda yaşa takılanlar ilgili kanun Meclis açıldığında hazırlanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye bakılırsa, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor.