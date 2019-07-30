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  • 31.07.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 14:32

te yeni fırsat

Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan 'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu.

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