Facebook’a 5 milyar ceza

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'a 5 milyar dolar ceza kesti. FTC'nin, Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kestiği ifade edildi. Cezanın 2'ye karşı 3 oyla kabul edildiği bildirildi.
- Ekonomi
- 14.07.2019
- Gazete
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