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’a 5 milyar ceza

Facebook’a 5 milyar ceza
ABD Federal Ticaret Komisyonu (), 'a 5 milyar dolar ceza kesti. FTC'nin, Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl başlattığı soruşturmanın sonucunda sosyal paylaşım sitesine 5 milyar dolar ceza kestiği ifade edildi. Cezanın 2'ye karşı 3 oyla kabul edildiği bildirildi.

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