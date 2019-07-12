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fişe taktı! donanım özellikleri

yeni konsept aracını tanıttı.Tamamen elektrikli ve otonom bir araç olarak düşünülen 'nin ortadan bakır bir parça ile ayrılmış son derece geniş ön ızgarası ön kısımda iddialı bir görünüm sağlıyor. Aracın lüks tasarımının altında 1.500 Nm tork üretebilen tamamen elektrikli bir motor sistemi yer alıyor. Bu sayede EXP 100 GT konsepti, belirtilene göre 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum olarak da 300 km/s hıza ulaşabiliyor.

Bentley fişe taktı
İngiliz lüks ve spor otomobil üreticisi Bentley, 100'üncü yıldönümünü kapsamında hazırladığı konsept aracını tanıttı. Tamamen elektrikli ve otonom bir araç olarak düşünülen Bentley EXP 100 GT'nin ortadan bakır bir parça ile ayrılmış son derece geniş ön ızgarası ön kısımda iddialı bir görünüm sağlıyor. Arkada da karmaşık yapıdaki LED'li farlar gibi detaylar aracın lüks görünümünü artırıyor. Aracın lüks tasarımının altında 1.500 Nm tork üretebilen tamamen elektrikli bir motor sistemi yer alıyor. Bu sayede EXP 100 GT konsepti, belirtilene göre 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum olarak da 300 km/s hıza ulaşabiliyor.

300 km/s maksimum hız

15 dakikada % 80 şarj

AĞIRLIK: 1.900 kilogram

UZUNLUK: 5.8 metre

GENİŞLİK: 2.4 metre

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