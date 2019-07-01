TOKİ İstanbul 2+1 3+1 Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı! İşte TOKİ Tuzla isim isim listesi...

TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekilişleri bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişlerini büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar şimdi listelerde isminin yer alıp almadığını merak ediyor. Tuzla Aydınlı'da inşa edilecek olan konutları kazananların listesi TOKİ'nin sitesinden açıklandı. İşte o liste...

TOKİ TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ