TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi

TOKİ TUZLA AYDINLI SIRALI TAM LİSTE

2+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi oldu. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaptı.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1 konut projesi için toplam 49 bin 421 kişi başvurdu. İşte o liste...