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TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi

50 bin konut projesi kapsamında TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekilişleri bugün noter huzurunda yapıldı. Kura çekilişlerini büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar şimdi listelerde isminin yer alıp almadığını merak ediyor. Tuzla Aydınlı'da inşa edilecek olan konutları kazananların listesi TOKİ'nin sitesinden açıklandı. İşte o liste...

01.07.2019 22:51 - Son Güncelleme: 01.07.2019 22:56
TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi

TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1 ve 3+1 kura sonuçları günlerdir başvuru yapan İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları, Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde yapılan çekilişlerin ardından belli oldu. İşte, TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekiliş sonuçları isim listesi...

TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi

TOKİ TUZLA AYDINLI SIRALI TAM LİSTE

2+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi oldu. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaptı.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1 konut projesi için toplam 49 bin 421 kişi başvurdu. İşte o liste...

TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi
TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi
TOKİ Tuzla Aydınlı 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 1 Temmuz TOKİ isim isim kura listesi
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TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste! 2019 TOKİ 2+1, 3+1 konut kura çekiliş sonuçları sorgulama