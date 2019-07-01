TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi yayınlandı! İşte isim isim 2+1 ve 3+1 konut hak sahipleri listesi

TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi burada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkisinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kurada hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Kuranın tamamlanmasının ardından kura sonuçları isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. 2 1 ve 3 1 kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim hak kazananların listesi...