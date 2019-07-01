TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi yayınlandı! İşte isim isim 2+1 ve 3+1 konut hak sahipleri listesi
TOKİ Tuzla kura çekilişi tamamlandı. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da inşa edilecek 500 konutun kuraları bugün çekildi. 2+1 ve 3+1 konut için başvuru yapan vatandaşlardan kurada hak kazananlar büyük sevinç yaşadı. TOKİ tarafından hak kazananların isim listesi yayınlandı. İşte 2019 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...
01.07.2019 17:11
- Son Güncelleme: 01.07.2019 17:19
TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi burada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkisinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kurada hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Kuranın tamamlanmasının ardından kura sonuçları isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. 2 1 ve 3 1 kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim hak kazananların listesi...
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