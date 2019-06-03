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'nda 29 liralık limonata

’nın bahçesinde 1 bardak limonata içmek cep yakıyor. 1 liraya mal olan limonatanın 29 liralık etiketi karşısında vatandaşlar, ‘Sultanlara layık limonata’, ‘Bu fiyata limon fidesi alınır’ diyerek tepki gösterdi.

Tarihi fiyat
Taşı toprağı altın , restoran fiyatları ile şaşırtıyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile çekim merkezi olan megakentte, özellikle turistik bölgelerdeki etiketler cep yakıyor. Yerliyabancı pek çok ziyaretçinin akın ettiği 'nda 1 bardak limonatanın 29 lira, 1 bardak kahvenin 25 lira olduğunu gören vatandaşlar tepki gösteriyor. Maliyeti 1 lira olan limonatanın 29 liralık etiketi karşısında vatandaşlar, "Sultanlara layık limonata" yorumunu yapıyor. Tarihi mekanda uygulanan fahiş fiyatlar karşısında vatandaşlar; "Bu fiyata limon fidesi alınır", "Yabancılar için bu ücretler normal olabilir ama bizim için çok pahalı", "Fiyatların Türk'e farklı, yabancılara farklı uygulanması lazım" diyerek tepkilerini dile getiriyor.




Vatandaşlar, tarihi ve turistik yerlerdeki fiyatların yüksekliğinden dert yanıyor.

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