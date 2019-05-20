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1 milyon kişi daha doğalgaza geçecek

1 milyon kişi daha doğalgaza geçecek
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl 1.1 milyar liralık doğalgaz şebeke yatırımı yaparak, 1 milyon yeni aboneyi daha doğalgaz ile tanıştıracağız" dedi. Son 3 yılda 11 il, 188 ilçe ve 17 belde olmak üzere toplam 216 yerleşim yerine daha doğalgazı götürdüklerini belirten , "2019'da da yerleşim yerlerine doğalgazı götürmeye devam edeceğiz. 30 yerleşim yerine daha bu yıl içerisinde doğalgazı götürmek suretiyle şebekemizi genişletmiş olacağız" diye konuştu.

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