1 milyon kişi daha doğalgaza geçecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl 1.1 milyar liralık doğalgaz şebeke yatırımı yaparak, 1 milyon yeni aboneyi daha doğalgaz ile tanıştıracağız" dedi. Son 3 yılda 11 il, 188 ilçe ve 17 belde olmak üzere toplam 216 yerleşim yerine daha doğalgazı götürdüklerini belirten Dönmez, "2019'da da yerleşim yerlerine doğalgazı götürmeye devam edeceğiz. 30 yerleşim yerine daha bu yıl içerisinde doğalgazı götürmek suretiyle şebekemizi genişletmiş olacağız" diye konuştu.
- Ekonomi
- 20.05.2019
- Gazete
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