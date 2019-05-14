Üreticiye tam destek

Bereketli Anadolu toprakları, ürün çeşitliliği ve milyonlarca üreticisiyle tarımsal üretimde Avrupa ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan Türkiye, son 17 yılda tarım sektöründe büyüme ivmesi yakaladı. Üreticiler Türkiye ekonomisine desteğini yıldan yıla artırdı. Bugün Dünya Çiftçiler Günü... Üreticilere hem devletten hem de bankalardan tam destek var. Bankalar üreticilerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırırken, pek çok ürün ve hizmet de sunuyor. İndirimli faiz oranları, masrafsız kredi seçenekleri üreticileri bekliyor.



DANIŞMANLIK İMKANI

Üreticiye özel kart çıkaran da hasat döneminde ödeme imkanı sağlayan da var. Tarım bankacılığı birimi kuran bankalar, özel danışmanlık hizmeti de veriyor.

YEM-MAZOT DESTEĞİ

İşyerleriyle anlaşma yapan bankalar, bu sayede üreticilerin işini kolaylaştırıyor, tarımsal girdi ihtiyaçlarını rahatça temin etmelerini sağlıyor. Üreticiye sağlanan devlet destekleri de tüm hızıyla sürüyor. Desteklerde bu yıl da kesenin ağzı açıldı. Devlet, Türkiye'nin dört bir yanında bitkisel üretimden hayvansal üretime, kırsal kalkınmadan yatırım projelerine kadar birçok kalemde yerli üreticiye özel destekler sağlıyor. Üreticiler, yem, tohum, mazot ve zirai ilaç girdilerine kadar birçok alanda destek veriliyor.



