150 milyona Türk gıdası

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekti. Bayraktar, "Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 90 milyonluk Türkiye nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilirse, bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. Bayraktar, üretimin artması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
● Tarımda ekonomik örgütlerin fonksiyonel olması için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı.
● Arazi toplulaştırması yapılabilecek 8.2 milyon hektar alan hızla toplulaştırılmalı.
● Verimli tarım arazileri korunmalı, meraların amaç dışı kullanımı önlenmeli.
● Tarımsal üretim yapan bütün çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dahil edilmesi sağlanmalı.
● Altyapı yatırımları tamamlanamadığı için sulamaya açılamamış 1.9 milyon hektar alan hızla sulamaya açılmalı.
● Tarımsal desteklerden yapılan kesintiler kaldırılmalı.
● Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmeli.
● Çiğ sütte tavsiye fiyatı artırılmalı.
● Kırmızı ette üretim artırıcı tedbirler alınmalı.
● Tarımda ekonomik örgütlerin fonksiyonel olması için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı.
● Arazi toplulaştırması yapılabilecek 8.2 milyon hektar alan hızla toplulaştırılmalı.
● Verimli tarım arazileri korunmalı, meraların amaç dışı kullanımı önlenmeli.
● Tarımsal üretim yapan bütün çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dahil edilmesi sağlanmalı.
● Altyapı yatırımları tamamlanamadığı için sulamaya açılamamış 1.9 milyon hektar alan hızla sulamaya açılmalı.
● Tarımsal desteklerden yapılan kesintiler kaldırılmalı.
● Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmeli.
● Çiğ sütte tavsiye fiyatı artırılmalı.
● Kırmızı ette üretim artırıcı tedbirler alınmalı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.