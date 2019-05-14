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150 milyona Türk gıdası

Başkanı Bayraktar, ‘Cumhuriyetimizin 100. yılında 150 milyonu besleyecek, 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Potansiyelimiz harekete geçerse, bölgenin yıldızı oluruz’ dedi.

150 milyona Türk gıdası
Türkiye Ziraat Odaları Birliği () Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 'nin potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekti. Bayraktar, "Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 90 milyonluk Türkiye nüfusuyla birlikte 60 milyon turisti besleyecek, 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilirse, bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyoruz" dedi. Bayraktar, üretimin artması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

● Tarımda ekonomik örgütlerin fonksiyonel olması için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı.
● Arazi toplulaştırması yapılabilecek 8.2 milyon hektar alan hızla toplulaştırılmalı.
● Verimli tarım arazileri korunmalı, meraların amaç dışı kullanımı önlenmeli.
● Tarımsal üretim yapan bütün çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dahil edilmesi sağlanmalı.
● Altyapı yatırımları tamamlanamadığı için sulamaya açılamamış 1.9 milyon hektar alan hızla sulamaya açılmalı.
● Tarımsal desteklerden yapılan kesintiler kaldırılmalı.
● Gübre, mazot, ilaç, tohum, elektrik, yem, sulama ücreti gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmeli.
● Çiğ sütte tavsiye fiyatı artırılmalı.
● Kırmızı ette üretim artırıcı tedbirler alınmalı.

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