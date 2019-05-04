Müşteriye direkt çözüm

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, müşterilere her geçen gün daha fazla yenilik sunduklarını, yaptıkları işbirlikleriyle hizmet kalitesini daha da artırdıklarını söyledi. Akbank Direkt'in müşterilerin günlük hayatları içindeki finansal ihtiyaçlarına ek bir süreç yaratmadan, ihtiyaç anında çözüm sunmayı hedeflediğini belirten Ulutaş, şunları kaydetti:
KREDİYLE ÖDE
Tüketicilerin parasını doğru yerde değerlendirmeye, doğru yerde harcamaya, ihtiyacı olan ürünleri almaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları, tasarım odaklı servisler ve bunların arkasında akılllı analitik modeller ile kusursuz bir deneyim yaşatarak karşılamayı hedefliyoruz. Akbank Direkt üzerinden yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken, bankacılık servisleri ve bireyin ihtiyaçlarını farklı süreçler olmaktan çıkarıp, entegre tek bir süreç haline getirme vizyonuyla çalışıyoruz. Akbank Direkt Öde, bu vizyonun bir örneği. Sektörün öncülerinden n11. com işbirliğiyle lanse ettiğimiz servis ile, müşterilerimiz online alışverişlerini kredi kullanarak ödeyebiliyor ve bunu kesintisiz bir süreçle gerçekleştiriyor.
SELFİE'DEN TANIYOR
AKBANK olarak her zaman hayatın kalbindeyiz ve teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerimize aynı hızda uyarlamak için çalışıyoruz. Selfie çekmek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası; biz de Akbank olarak hayatın kalbindeyiz. Selfie hayatımızın bu kadar içine girmişken, biz de 'Akbank Direkt'e selfie ile giriş neden yapılamasın?' dedik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Artık müşterilerimiz, Akbank Direkt'e yüzlerini tanıtıyor ve şifre girmeye gerek olmadan yüz tanımlama teknolojisi ile Selfie'leri ile giriş yapabiliyor.
İnsanlar artık birbirini aramak yerine mesaj atmayı tercih ediyor. Biz de 'Günlük hayatta sürekli mesajlaşarak işini halleden müşterilerimiz neden bizimle de mesajlaşarak bankacılık işlemlerini halletmesinler?' dedik ve Chatbot teknolojisi ile para transferi özelliğini getirdik. Artık müşterilerimiz Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yeni dönemde chatbot teknolojisi ile sunduğumuz bankacılık işlemlerinin çeşitliliğini artırmak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor.
KREDİYLE ÖDE
Tüketicilerin parasını doğru yerde değerlendirmeye, doğru yerde harcamaya, ihtiyacı olan ürünleri almaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları, tasarım odaklı servisler ve bunların arkasında akılllı analitik modeller ile kusursuz bir deneyim yaşatarak karşılamayı hedefliyoruz. Akbank Direkt üzerinden yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi tasarlarken, bankacılık servisleri ve bireyin ihtiyaçlarını farklı süreçler olmaktan çıkarıp, entegre tek bir süreç haline getirme vizyonuyla çalışıyoruz. Akbank Direkt Öde, bu vizyonun bir örneği. Sektörün öncülerinden n11. com işbirliğiyle lanse ettiğimiz servis ile, müşterilerimiz online alışverişlerini kredi kullanarak ödeyebiliyor ve bunu kesintisiz bir süreçle gerçekleştiriyor.
SELFİE'DEN TANIYOR
AKBANK olarak her zaman hayatın kalbindeyiz ve teknolojideki gelişmeleri bankacılık ürün ve hizmetlerimize aynı hızda uyarlamak için çalışıyoruz. Selfie çekmek hayatımızın vazgeçilmez bir parçası; biz de Akbank olarak hayatın kalbindeyiz. Selfie hayatımızın bu kadar içine girmişken, biz de 'Akbank Direkt'e selfie ile giriş neden yapılamasın?' dedik ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Artık müşterilerimiz, Akbank Direkt'e yüzlerini tanıtıyor ve şifre girmeye gerek olmadan yüz tanımlama teknolojisi ile Selfie'leri ile giriş yapabiliyor.
İnsanlar artık birbirini aramak yerine mesaj atmayı tercih ediyor. Biz de 'Günlük hayatta sürekli mesajlaşarak işini halleden müşterilerimiz neden bizimle de mesajlaşarak bankacılık işlemlerini halletmesinler?' dedik ve Chatbot teknolojisi ile para transferi özelliğini getirdik. Artık müşterilerimiz Akbank.com üzerinden, Akbank Asistan ile mesajlaşarak para transferi işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yeni dönemde chatbot teknolojisi ile sunduğumuz bankacılık işlemlerinin çeşitliliğini artırmak ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor.
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