5 milyarlık turizm yatırımına teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, geçen yıl sabit yatırım tutarı toplam 5 milyar lira olan 270 turizm yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projeler tamamlandığında 11 bin 177 kişilik istihdam planlandı. Bu dönemde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 259'u yerli, 11'i yabancı sermayeli projelerden oluştu. En çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge ise Marmara oldu.
- Ekonomi
- 15.04.2019
- Gazete
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