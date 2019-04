Bugün sigara fiyatlarına yapılan 2 TL'lik zamdan sonra vatandaşlar sigara vergi ve ÖTV oranlarını Google'da arıyorlar. 5 Ocak'ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67'ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86'sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi oldu. Peki sigara vergi ve ÖTV oranları ne kadar? İşte Muratti Blu, Lark Reserve, LM Mode Red, Marlboro Touch zamlı fiyatları.

Sigara zammının enflasyona etkisi ise şöyle; 2 TL'lik artışla fiyatlarda en az yüzde 16'lık yükselme olacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20'leri bulan artışın Nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.

2019 SİGARA VERGİ ORANI NE KADAR OLDU?

5 Ocak'ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67'ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86'sına yükselmişti. Yani yeni vergi oranlarıyla; 11 liralık bir paket sigaranın 9 lira 50 kuruşu vergi oldu. Başka bir deyişle, 20 adetlik bir paket sigaranın 17 tanesi bugün itibariyle vergiye gidiyor.

Marlboro, Lark, Muratti, LM, Parlement sigara fiyatları şu şekilde oldu:

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

Philip Morris sigara markaları

Yaygın olarak piyasaya sürdükleri sigara markaları Marlboro, Longbeach, L&M, Philip Morris, Bond Street, Chesterfield, Parliament, Lark, A-Mild, Morven Gold, Muratti, DJI Sam Soe, Multifilter ve Virginia Slims'tir.

KAÇAK SİGARADA SON DURUM

Ocak başında yapılan vergi artışlarının sigara fiyatlarına tümüyle yansıtılması halinde paket başına ortalama 4 lira zam yapılması hesaplanıyordu ancak sektörde bugüne kadar hiç fiyat artışı yapılmamıştı. Bugün itibarıyla, bir firmanın sigarada fiyatını vergi artışının gerektirdiği tutarın yarısı kadar artırdığı ve bu artışla vergi artışının tamamını fiyatlarına yansıtmadığı göründü.

Sektörün tamamının bu tutarlarda bir artış yapması halinde ise toplamda yılın geri kalanı için 8 milyarlık bir ek vergi geliri yaratılacağı hesaplanıyor.

Ancak 2 TL gibi önemli ölçüde bir fiyat artışının önümüzdeki dönemde sektörde kaçak sigara satışını arttırıp artırmayacağı ise bilinmiyor. Zira son yıllarda piyasadaki kaçak sigara satışı oranı yüzde 20'lerde yüzde 5'lere kadar gerilemişti.

SİGARA ZAMMININ ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?

2 TL'lik artışla fiyatlarda en az yüzde 16'lık yükselme olacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20'leri bulan artışın nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.

ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

YEŞİLAY'IN ÇALIŞMALARI NELER?

Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Sigara, nargile, pipo içme veya dumanının solunması zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütün ürünlerinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Esas bağımlılık yapan madde nikotindir. Koklanarak burundan çekilen ya da çiğnenen dumansız tütünler de nikotin kadar yüksek düzeyde zehir içermektedir.

Yol açtığı sağlık sorunları

Kalp ve damar hastalıkları

Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH

Damarlarda tıkanma ve buna bağlı felç

Midede gastrit, ülser ve mide kanseri

Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri

Ağız kokusu ve dişlerde sararma

Gebelikte sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olarak çeşitli gelişim bozukluklarına, doğum sonrası ise sütün kesilmesine yol açar.

Sigarayı bıraktıktan sonra ...

Sigarayı bıraktıktan 2 saat sonra nikotin vücudunuzu terk etmeye başlar.

6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.

12 saat sonra sigara dumanından kaynaklanan zehirli karbonmonoksit kan dolaşımınızdan temizlenir ve ciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar.

2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.

2-12 hafta içinde kan dolaşımı iyileşir, bu da yürüme, koşma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaştırır.

3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlığı, hırıltı gibi problemler azalır ve akciğerleriniz güçlenir.

5 yıl içinde kalp krizi riski yarı yarıya azalır.

10 yıl sonra akciğer kanseri riski yarıya inerken kalp krizi riski hiç sigara içmemiş bir kişinin riskiyle aynı orana düşer.

Biliyor musunuz?

Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demektir.

Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor.

Bırakmak mümkün!

Sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde pek çok hastanede Sigara Bırakma Poliklinikleri bulunmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurumları da sigarayı bırakmaya yönelik ilaç ve psikolojik tedavi hizmeti vermektedir.

İlaç tedavisinin amacı, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermektir. Bu ilaçlar doktor tarafından reçeteli olarak verilmektedir. Bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar etmeyiniz.