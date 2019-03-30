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Konutçu i bekliyor

Başkanı , yerel leri sonrasında konut satışlarında hızlı bir yükselişin başlayacağını söyledi.

Konutçu seçimi bekliyor
Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı , 31 Mart yerel leri sonrasında konut satışlarında hızlı bir yükselişin başlayacağını söyledi. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla yılın ikinci çeyreğinde konut satışlarında artış yaşanacağını ifade eden Barman, "Faizler yüzde 1'in altına indirilirse beklemede olan yerli yatırımcı konut alımına geçecektir" dedi.

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