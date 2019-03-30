Konutçu seçimi bekliyor

Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında konut satışlarında hızlı bir yükselişin başlayacağını söyledi. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla yılın ikinci çeyreğinde konut satışlarında artış yaşanacağını ifade eden Barman, "Faizler yüzde 1'in altına indirilirse beklemede olan yerli yatırımcı konut alımına geçecektir" dedi.
- Ekonomi
- 30.03.2019
- Gazete
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