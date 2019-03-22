1 milyarlık yatırım

OYAK Maden Metalürji Grubu, toplam 1 milyar dolar bütçeli yatırım yapma kararı aldı. Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Yeni yatırımların hayata geçmesi ile ülkemiz sanayinin ve grubumuzun uluslararası piyasalarda rekabetçiliğini destekleyeceğiz" dedi. OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan da "1 milyar dolar bütçeli yatırımlar kapsamında; 800 bin ton kapasiteli kok üretim tesisi yatırımı, 5 milyon ton kapasiteli sinter üretim tesisi yatırımı yer alıyor" diye konuştu.