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İyi niyetli müşteriye

İyi niyetli müşteriye kredi
Türkiye Bankalar Birliği () yönetim kurulunun; yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/ getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kanallarının açık tutulması amacıyla bir tavsiye kararı aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Buna göre, gecikmiş tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, TBB Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere tavsiyede bulunulmuştur" denildi.

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