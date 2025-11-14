Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek

Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara 'ya götürülecek olan Abacı, burada babasının yanına defnedilecek. Abacı, Sarı Bomba lakabıyla tanınan babası ünlü boksör Oktay Bey'i kaybettiğinde henüz 1.5 yaşındaydı. Babasız büyüyen sanatçı, o eksikliği hiçbir zaman unutmadı. Ünlü sanatçı, vasiyetinde babasının yanına gömülmek istediğini söylemişti. Devlet sanatçısı unvanı olan Abacı'nın defin işlemlerini Kütür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri'yle birlikte yürütülüyor.

Abacı'nın hastanede böbreklerinde komplikasyon oluşması sebebiyle hayatını kaybetmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ancak menajeri Taner Budak'tan alınan bilgiye göre ailesinin bu yönde bir tereddüdü yok. Daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar, yıllarca içkili ve alkollü mekanlarda sahne almasının yanı sıra yaşı itibariyle de böbrekleri sağlıklı olmayan Abacı'nın ölümünde hastanenin kusuru ya da ihmali olduğu düşünülmüyor. Dolayısıyla ameliyata gelen her hastaya uygulanan prosedür uygulandığı için ailenin şikayetçi olması söz konusu değil.

Fotoğraf (takvim.com.tr)



SANATINDAKİ BAŞARIYI ÖZEL HAYATINDA YAKALAYAMADI



4 kez nikah masasına oturan Muazzez Abacı'nın özel yaşamı filmlere konu olacak cinsten. Henüz 18 yaşındayken polis memuru Abdurrahman Abacı ile evlenen sanatçının tek kızı Saba Abacı da 1969'da bu evlilikten dünyaya geldi. Sanatçı, 1970'de Abdurrahman Abacı ile ayrıldı, fakat eski eşinin soyadını taşımaya devam etti. Daha sonra Avukat Atilla Kurtbaş ile evlenip iki yıl evli kalan Abacı'nın sonraki evliliği ise büyük sansasyon yarattı. 1980'de dönemin ünlü kabadayılarından Hasan Heybetli ile evlenen Abacı, bu ilişkisi sebebiyle uzun süre magazin gündeminin merkezinde yer aldı.

Özellikle Heybetli'nin her gün gönderdiği 24 kırmızı gül, sanatçının çalıştığı gazinodaki sürprizleri ve romantik jestleri sık sık haberlere konu oldu. Heybetli'nin Akşehir'de kaldığı cezaevinin yakınında ev tutması ve bunu "Hasan cezaevi bahçesinden bir ıslık çalar, ben de balkona koşardım" diye anlatması Abacı'nın Heybetli'ye olan aşkının kanıtıydı. Ancak 1983 yılında boşanan çift, 1986'da ikinci kez evlendi. Bir dargın bir barışık geçen bu ilişki 1993'te tamamen sona erdi. Heybetli de geçtiğimiz mart ayında İzmir'deki F tipi cezaevinde tek başına kaldığı odasında hayatını kaybetmişti.