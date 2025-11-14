PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı’nın naaşı yarın Türkiye’ye getiriliyor. AKM’de görkemli bir tören düzenlenecek. Abacı, vasiyeti gereği Ankara’da babasının yanına defnedilecek. Aile, “ihmal” iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Ünlü sanatçının naaşı yarın Türkiye'ye gelecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından AKM'de tören düzenlenecek. Vasiyeti gereği memleketi Ankara'da babasının yanına defnedilecek olan sanatçının, henüz 1.5 yaşındayken kaybettiği babası Oktay Altıok'u hayatı boyunca özlemle andığı ve ona doyamadığı öğrenildi. Bu doğrultuda Abacı'nın kızına, ölümünden sonra babasının yanında defnedilmek istediğini söylediği ve bu vasiyetin böylece ortaya çıktığı belirtildi.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


'1.2 MİLYAR $ SERVET İDDİASI YALAN'


Menajeri Taner Budak, 'Muazzez Abacı'dan 1.2 milyar dolar miras kaldı' iddiasını yalanladı: "Bildiğim kadarıyla kendisinin Ataşehir'de 3+1 dairesi ile aynı semtte 1+1 ofisi vardı. Bahsedilen rakam çok abartılı ve gerçeği yansıtmıyor."


BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşanan komplikasyon sebebiyle Amerika'da hayatını kaybeden sanat müziğinin ünlü sesi Muazzez Abacı'nın naaşı yarın İstanbul'a getirilecek. AKM'deki törenin ardından Abacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine 1.5 yaşında kaybettiği ve hiç doyamadığı babası Oktay Bey'in yanına defnedilecek.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Muazzez Abacı geçtiğimiz gün doğum gününde hayatını kaybetti. 5 Kasım tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalp krizi geçiren sanatçıya stent takılmıştı. Ancak böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı, yaşam mücadelesini kaybetti. 78 yaşındaki Abacı'nın naaşı yarın İstanbul'a getirilecek.

Muazzez Abacı'nın gençliği. Fotoğraf (takvim.com.tr)Muazzez Abacı'nın gençliği. Fotoğraf (takvim.com.tr)

Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Ankara'ya götürülecek olan Abacı, burada babasının yanına defnedilecek. Abacı, Sarı Bomba lakabıyla tanınan babası ünlü boksör Oktay Bey'i kaybettiğinde henüz 1.5 yaşındaydı. Babasız büyüyen sanatçı, o eksikliği hiçbir zaman unutmadı. Ünlü sanatçı, vasiyetinde babasının yanına gömülmek istediğini söylemişti. Devlet sanatçısı unvanı olan Abacı'nın defin işlemlerini Kütür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri'yle birlikte yürütülüyor.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


AİLESİ HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİL


Abacı'nın hastanede böbreklerinde komplikasyon oluşması sebebiyle hayatını kaybetmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ancak menajeri Taner Budak'tan alınan bilgiye göre ailesinin bu yönde bir tereddüdü yok. Daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar, yıllarca içkili ve alkollü mekanlarda sahne almasının yanı sıra yaşı itibariyle de böbrekleri sağlıklı olmayan Abacı'nın ölümünde hastanenin kusuru ya da ihmali olduğu düşünülmüyor. Dolayısıyla ameliyata gelen her hastaya uygulanan prosedür uygulandığı için ailenin şikayetçi olması söz konusu değil.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


SANATINDAKİ BAŞARIYI ÖZEL HAYATINDA YAKALAYAMADI


4 kez nikah masasına oturan Muazzez Abacı'nın özel yaşamı filmlere konu olacak cinsten. Henüz 18 yaşındayken polis memuru Abdurrahman Abacı ile evlenen sanatçının tek kızı Saba Abacı da 1969'da bu evlilikten dünyaya geldi. Sanatçı, 1970'de Abdurrahman Abacı ile ayrıldı, fakat eski eşinin soyadını taşımaya devam etti. Daha sonra Avukat Atilla Kurtbaş ile evlenip iki yıl evli kalan Abacı'nın sonraki evliliği ise büyük sansasyon yarattı. 1980'de dönemin ünlü kabadayılarından Hasan Heybetli ile evlenen Abacı, bu ilişkisi sebebiyle uzun süre magazin gündeminin merkezinde yer aldı.

Özellikle Heybetli'nin her gün gönderdiği 24 kırmızı gül, sanatçının çalıştığı gazinodaki sürprizleri ve romantik jestleri sık sık haberlere konu oldu. Heybetli'nin Akşehir'de kaldığı cezaevinin yakınında ev tutması ve bunu "Hasan cezaevi bahçesinden bir ıslık çalar, ben de balkona koşardım" diye anlatması Abacı'nın Heybetli'ye olan aşkının kanıtıydı. Ancak 1983 yılında boşanan çift, 1986'da ikinci kez evlendi. Bir dargın bir barışık geçen bu ilişki 1993'te tamamen sona erdi. Heybetli de geçtiğimiz mart ayında İzmir'deki F tipi cezaevinde tek başına kaldığı odasında hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)


SON KBİLİNDE TORUNUYLA BERABERDİ


Muazzez Abacı; Sezen Aksu'nun eserlerinin seslendirildiği, yapımcılığını Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Sezen'imin Şarkıları' albümünde 'Her Şeyi Yak' şarkısında Ferman Akgül ile düet yapmış ve klip çekmişti. Abacı'ya klipte torunu Sare Anderson da eşlik etmişti. Muazzez Abacı'nın ölmeden önce çekilen son klibi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyorKültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

