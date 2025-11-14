Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı: Babasının yanına defnedilecek

Ünlü sanatçının naaşı yarın Türkiye'ye gelecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından AKM'de tören düzenlenecek. Vasiyeti gereği memleketi Ankara'da babasının yanına defnedilecek olan sanatçının, henüz 1.5 yaşındayken kaybettiği babası Oktay Altıok'u hayatı boyunca özlemle andığı ve ona doyamadığı öğrenildi. Bu doğrultuda Abacı'nın kızına, ölümünden sonra babasının yanında defnedilmek istediğini söylediği ve bu vasiyetin böylece ortaya çıktığı belirtildi.
'1.2 MİLYAR $ SERVET İDDİASI YALAN'
Menajeri Taner Budak, 'Muazzez Abacı'dan 1.2 milyar dolar miras kaldı' iddiasını yalanladı: "Bildiğim kadarıyla kendisinin Ataşehir'de 3+1 dairesi ile aynı semtte 1+1 ofisi vardı. Bahsedilen rakam çok abartılı ve gerçeği yansıtmıyor."
BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK
Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşanan komplikasyon sebebiyle Amerika'da hayatını kaybeden sanat müziğinin ünlü sesi Muazzez Abacı'nın naaşı yarın İstanbul'a getirilecek. AKM'deki törenin ardından Abacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine 1.5 yaşında kaybettiği ve hiç doyamadığı babası Oktay Bey'in yanına defnedilecek.
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Muazzez Abacı geçtiğimiz gün doğum gününde hayatını kaybetti. 5 Kasım tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalp krizi geçiren sanatçıya stent takılmıştı. Ancak böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı, yaşam mücadelesini kaybetti. 78 yaşındaki Abacı'nın naaşı yarın İstanbul'a getirilecek.