Hırvatistan’da şehit olan Hasan Bahar’ın Muğla’da ölümden döndüğü ortaya çıktı

Hırvatistan 'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan 'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı.

MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla'da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan 'daki uçak kazasında şehit düştü.

Muğla'daki kazadan sağ kurtulmuştu, Hırvatistan'da şehit oldu!

Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Hırvatistan'daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.