Başkan Erdoğan şehit Emre Altıok’un babasıyla telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Emre Altıok’un babası İsa Altıok ile telefonla görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan’ın, aileye sabır temennisinde bulunduğu ve devletin her daim yanlarında olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

C-130 kazasında şehit düşen Hava Pilot Albay Emre Altıok'un ailesine taziye ziyaretleri sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası İsa Altıok ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonla görüştü

Görüşmede Başkan Erdoğan, telefonu alan şehit babasına "İsa Bey, selamün aleyküm." diyerek hitap etti. Şehit babası ise "Aleyküm selam Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleriyle karşılık verdi.

Erdoğan, Altıok ailesine sabır dileyerek, "Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

VATANIMA MİLLETİME VERDİM BEN ONU

Şehit babası İsa Altıok ise duygulu bir konuşma yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanım, vatanıma milletime verdim ben onu. Hizmetini de verdi, görevini de tamamladı. Bize bıraktı iki evladını… Onlara sahip çıkacağım. Başka bir şeyim yok." sözlerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, görüşmeyi "Rabbim mekânını cennet eylesin." ifadeleriyle tamamladı.

