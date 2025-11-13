C130 faciası sonrası Yunan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım

Azerbaycan'ın Gence kentinden kalkarak Türkiye'ye intikal eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 kahraman askerimizin şehit olduğu acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Yunanistan'dan alçak bir paylaşım geldi.
Yunan Hava Kuvvetlerine ait "Hellenic Air Force" sosyal medya hesabı, faciadan saatler sonra "Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma" ifadeleriyle provokatif bir gönderi yaptı. Paylaşım, Türkiye'de derin üzüntüye yol açan kaza üzerinden imada bulunulduğu gerekçesiyle tepki çekti.
ZAMANLAMASI MANİDAR
Skandal paylaşımın, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara'da kritik temaslarda bulunduğu bir döneme denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bölgedeki güvenlik hassasiyetlerinin en üst düzeyde olduğu bir süreçte yapılan bu provokatif paylaşım, diplomatik nezaketle bağdaşmadığı gibi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığına dönüşebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.