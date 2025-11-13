PODCAST CANLI YAYIN

C130 faciası sonrası Yunan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım

Gürcistan’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu acı olayın ardından, Yunan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan provokatif paylaşım tepki çekti. Alçak mesajın, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara’da kritik temaslar yürüttüğü güne denk gelmesi ise zamanlaması açısından dikkat çekti.

Azerbaycan'ın Gence kentinden kalkarak Türkiye'ye intikal eden Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 kahraman askerimizin şehit olduğu acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Yunanistan'dan alçak bir paylaşım geldi.

Yunan Hava Kuvvetlerine ait "Hellenic Air Force" sosyal medya hesabı, faciadan saatler sonra "Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma" ifadeleriyle provokatif bir gönderi yaptı. Paylaşım, Türkiye'de derin üzüntüye yol açan kaza üzerinden imada bulunulduğu gerekçesiyle tepki çekti.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Skandal paylaşımın, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Ankara'da kritik temaslarda bulunduğu bir döneme denk gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Bölgedeki güvenlik hassasiyetlerinin en üst düzeyde olduğu bir süreçte yapılan bu provokatif paylaşım, diplomatik nezaketle bağdaşmadığı gibi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığına dönüşebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

