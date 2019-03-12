Vatandaş sütü ucuza tüketecek

Hükümet, gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında fiyat artışının tüketimde talep daralması yaratmasının önüne geçmek, arz-talep dengesinin devamı için çiğ süt destekleme fiyatlarını yeniden düzenledi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak destek ödemeleriyle vatandaşın daha ucuza süt tüketmesi sağlanacak.