Kadınların iş hayatından kopmaması, desteklenmesi için pek çok imkan sunuluyor. Çalışan annelere 6 destek sağlanıyor:Çalışançalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor. Doğum yardımı birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira. Doğum yardımından yararlanmak için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne başvurmak gerekiyor.Anneler süt parası ya da bir başka isimle emzirme ödeneği de alıyor. 2019 yılı için alınacak süt parası 180 lira. Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli.