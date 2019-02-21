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--sanayi işbirliğine kolay formül

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine kolay formül
Kamu, ve sanayi iş birliğini artırmak için hizmete sunulan Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ile tek bir noktadan Ar-Ge fonları, araştırmacılar, yatırımcılar ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişim gerçekleştiriliyor. Üniversitelerle sanayicilerin buluşmasını amaçlayan sanal platform, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önünü açacak. "https://kusip. gov.tr" adresinden erişilebilen portaldan halihazırda 3 bin 586 araştırmacı, 2 bin 215 kuruluş ve 70 araştırma merkezi faydalanıyor.

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