Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini artırmak için hizmete sunulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) ile tek bir noktadan Ar-Ge fonları, araştırmacılar, yatırımcılar ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişim gerçekleştiriliyor. Üniversitelerle sanayicilerin buluşmasını amaçlayan sanal platform, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önünü açacak. "https://kusip. gov.tr" adresinden erişilebilen portaldan halihazırda 3 bin 586 araştırmacı, 2 bin 215 kuruluş ve 70 araştırma merkezi faydalanıyor.
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
Kamu-üniversite-sanayi işbirliğine kolay formül
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