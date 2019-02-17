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Hakkını arayan kazanıyor

Hakkını arayan kazanıyor
Tüketici hakem heyetleri hem lerin yüzünü güldürdü hem de lerin yükünü hafifletti. Geçen yıl lerine yaklaşık 600 bin başvuru yapılırken, verilerin kararların yüzde 67'si tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile UYAP arasında entegrasyonun sağlandığı 19 Mart 2018'den bu yana tüketici hakem heyetleri tarafından 513 bin 57 adet karar verildi.

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