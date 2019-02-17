Hakkını arayan kazanıyor

Tüketici hakem heyetleri hem tüketicilerin yüzünü güldürdü hem de mahkemelerin yükünü hafifletti. Geçen yıl tüketici hakem heyetlerine yaklaşık 600 bin başvuru yapılırken, verilerin kararların yüzde 67'si tüketici lehine sonuçlandı. Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile UYAP arasında entegrasyonun sağlandığı 19 Mart 2018'den bu yana tüketici hakem heyetleri tarafından 513 bin 57 adet karar verildi.
- Ekonomi
- 17.02.2019
- Gazete
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