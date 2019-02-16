Türkiye, bütçe gerçekleşmelerinde parmak ısırtan performansını bu yıl güçlendirerek sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak 2018'de 1.7 milyar lira olan bütçe fazlası, 2019'un aynı döneminde 3 kat artarak 5.1 milyar liraya ulaştı. Bütçe performansı ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ocak'ın, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi. Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" mesajını verdi. Albayrak'ın paylaştığı grafikte bütçe gelirlerinin Ocak'ta 2018'in aynı dönemine göre yüzde 66.6 artarak 97 milyar liraya yükseldiğine dikkat çekildi. Ayrıca faiz dışı fazlanın 7.7 milyar liradan 12.4 milyar liraya çıktığı, bütçe fazlasının ise 1.7 milyar liradan 5.1 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.
FAİZLER DÜŞECEK
'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın" dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarında şu noktalar öne çıktı:
■ Faizlerdeki düşüş daha yeni başladı, düşüş devam edecek.
■ Biz emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan'da birçok alanda rahatlama güçlü şekilde hissedilecek.
■ Tanzim satış noktaları için birçok farklı büyükşehirden de talep var, biri de İzmir. İzmir'de de tanzim için gerekli desteği verebiliriz.
■ 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar düşmeye başladı.
FAİZLER DÜŞECEK
'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın" dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamalarında şu noktalar öne çıktı:
■ Faizlerdeki düşüş daha yeni başladı, düşüş devam edecek.
■ Biz emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan'da birçok alanda rahatlama güçlü şekilde hissedilecek.
■ Tanzim satış noktaları için birçok farklı büyükşehirden de talep var, biri de İzmir. İzmir'de de tanzim için gerekli desteği verebiliriz.
■ 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Birileri fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar düşmeye başladı.
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