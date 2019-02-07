Mübaşirlerin geliri artıyor

Mübaşirlerin beklediği karar çıktı. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan mübaşirler genel idari sınıfına geçiş yaptı. Karar mübaşirlerin gelirlerini artıracak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle genel idari hizmetler sınıfına geçiş yaptı" dedi.
- Ekonomi
- 07.02.2019
- Gazete
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