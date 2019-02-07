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Mübaşirlerin geliri artıyor
Mübaşirlerin beklediği karar çıktı. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan ler genel idari sınıfına geçiş yaptı. Karar mübaşirlerin lerini artıracak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle genel idari hizmetler sınıfına geçiş yaptı" dedi.

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