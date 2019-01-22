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Maceracı 'na akın etti

heliski tutkunlarını ağırlıyor. , , , ve ’dan macera tutkunları bölgeye akın etti.

Maceracı akın etti
Rize'nin 'nda her yıl geleneksel olarak yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl iki helikopter ile başladı. Dünyada sadece Alaska, , Alp Dağları ve 'de gerçekleştirilen bu spor dalı için yurt dışından meraklılar bölgeye geliyor. , , , ve 'dan gelen macera tutkunları, zirveye helikopter ile çıkartılıyor. Vadiler boyunca inerek nefes kesen görüntülere imza atan kayakçılar, adrenalini artırmak için oluşturdukları çığla bile yarışıyor.

HAFTALIK 20 BİN EURO
Haftada 10 bin ila 20 bin euro arasında ödeme yapılarak yararlanılabilen hizmet iki ay sürecek. Kaçkar Dağları'na son 10 yılda, heliski için, aralarında Fransa, Almanya, , , İsviçre, Kanada, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkelerden 3 bin 500'e yakın sporcu geldi.

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