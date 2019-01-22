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Çamlıca Kulesi’nde sona gelindi
'un siluetini bozan radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Çamlıca Kulesi'nin yapım aşamasında sona gelindi. İnşaatı Mart 2016'da başlayan Kule'de, 365 metre yüksekliğe ulaşıldı. Kulenin restoran bölümünün üç parçası da monte edilirken, çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bittiğinde 369 metre yüksekliğine sahip olacak , 'in en önemli simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni de gölgede bırakacak.

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