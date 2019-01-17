Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisinden bulduğu desteğe karşılık doların değer kazanmasına paralel olarak yatay seyir izlerken, otomobil katalizörlerinde kullanılan paladyumun fiyatı talepteki artışla birlikte rekor kırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 1,292.76 dolar ile yatay seyretti. İşte 17 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI

223,07

223,27

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

223,01

223,07