Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisinden bulduğu desteğe karşılık doların değer kazanmasına paralel olarak yatay seyir izlerken, otomobil katalizörlerinde kullanılan paladyumun fiyatı talepteki artışla birlikte rekor kırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 1,292.76 dolar ile yatay seyretti. İşte 17 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR
GRAM ALTIN FİYATI
223,07
223,27
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
223,01
223,07
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.