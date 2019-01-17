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  • 17.01.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:02

yükselişte! 17 Ocak , ne kadar oldu?

, doların değer kazanmasına paralel olarak yatay seyrediyor. Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 azalışla 222,60 liradan tamamladı. Bugün fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel ...

Altın fiyatları Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisinden bulduğu desteğe karşılık doların değer kazanmasına paralel olarak yatay seyir izlerken, otomobil katalizörlerinde kullanılan paladyumun fiyatı talepteki artışla birlikte rekor kırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise 1,292.76 dolar ile yatay seyretti. İşte 17 Ocak güncel çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

GRAM ALTIN FİYATI
223,07
223,27

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
223,01
223,07

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