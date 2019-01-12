Türk levreği ABD’yi fethetti

Türkiye'nin 2018'de gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13 artarak 958 milyon dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) derlenen verilere göre, su ürünlerinde dış satım ağırlık olarak da 177 bin 659 tona yükseldi.
TEK BALIK DÖNMEDİ
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatında levreğin başı çektiğini dile getirerek, "Şu an levreği 80 ülkeye satıyoruz. Dünyanın en zorlu ülkelerinde varız. Ürünlerimiz çok beğeniliyor. Tek bir balığımız bile herhangi bir sebepten dolayı geri dönmedi" diye konuştu. ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 95'inin levrek olduğunu anlatan Kızıltan, "ABD'nin en meşhur eyaletlerindeki büyük restoranların hepsinde levrek var. Her sene ABD pazarında yüzde 20 büyüyoruz. ABD'liler özellikle Türk levreği adıyla balığımızı istiyor" dedi.
TEK BALIK DÖNMEDİ
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, su ürünleri ihracatında levreğin başı çektiğini dile getirerek, "Şu an levreği 80 ülkeye satıyoruz. Dünyanın en zorlu ülkelerinde varız. Ürünlerimiz çok beğeniliyor. Tek bir balığımız bile herhangi bir sebepten dolayı geri dönmedi" diye konuştu. ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 95'inin levrek olduğunu anlatan Kızıltan, "ABD'nin en meşhur eyaletlerindeki büyük restoranların hepsinde levrek var. Her sene ABD pazarında yüzde 20 büyüyoruz. ABD'liler özellikle Türk levreği adıyla balığımızı istiyor" dedi.
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