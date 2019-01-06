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Akaryakıtçılar komisyon istiyor
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Başkanı Zafer Güler, bayilerinin bankalara yüzde 2,5 kredi kartı u ödediğini belirterek, "Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa kredi kartlarından komisyon almayı düşünüyoruz" dedi. Güler, motorin ve benzinin 5 liranın altında olması gerektiğini de belirtti.

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