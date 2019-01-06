Akaryakıtçılar komisyon istiyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Samsun Başkanı Zafer Güler, akaryakıt bayilerinin bankalara yüzde 2,5 kredi kartı komisyonu ödediğini belirterek, "Kredi kartı komisyonlarının aşağıya inmesi ve faizlerin düşmesi lazım. Yoksa kredi kartlarından komisyon almayı düşünüyoruz" dedi. Güler, motorin ve benzinin 5 liranın altında olması gerektiğini de belirtti.
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- 06.01.2019
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