Enflasyon indirimi bu yıl da sürecek

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek, "BMD üyesi markalar, enflasyonla mücadeleye yönelik indirimleri 2019'da da sürdürecek. BMD çatısı altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 05.01.2019
- Gazete
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