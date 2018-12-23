Türk Telekom’a yeni başkan

OJER Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine denk gelen A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ (LYY) tarafından devralındı.
BÜYÜK ORTAK AKBANK
OTAŞ'a kredi veren bankalardan Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası da yaptıkları açıklamalarda, hisselerin, Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındığını bildirdi. Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye Akbank tarafından yüzde 35.5598, Türkiye Garanti Bankası'nca yüzde 22.1265 ve İş Bankası'nca yüzde 11.5972 oranlarında iştirak edildi. Türk Telekom'un Genel Kurulu 25 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek. Bu arada, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.
YÖNETİM BELİRLENDİ
Türk Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu üyeleri; Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren."
BÜYÜK ORTAK AKBANK
OTAŞ'a kredi veren bankalardan Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası da yaptıkları açıklamalarda, hisselerin, Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındığını bildirdi. Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye Akbank tarafından yüzde 35.5598, Türkiye Garanti Bankası'nca yüzde 22.1265 ve İş Bankası'nca yüzde 11.5972 oranlarında iştirak edildi. Türk Telekom'un Genel Kurulu 25 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek. Bu arada, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.
YÖNETİM BELİRLENDİ
Türk Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Engin olurken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri şu isimlerden oluştu: "Yönetim Kurulu üyeleri; Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri; Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren."
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