Kadınlara özel sigorta

TURKCELL'in grup şirketi Financell Sigorta, kadınlara en zor zamanlarında maddi ve manevi destek sağlayacak, ilk ürününü 'Yaşasın Kadınlar' sigortasıyla hayata geçiriyor. Sigorta, kadınlarda görülebilen kanser türlerini kapsıyor. Teşhis durumunda 30 bin lira, teşhis konulan hastalık sebebiyle 1 yıl içinde vefat edilmesi durumunda 10 bin lira daha ödeme yapılıyor. Anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz mamografi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, telefonla 7/24 yeni doğan bakım bilgisi sigorta kapsamında yer alıyor. Sigortanın yıllık primleri 100-200 lira arasında. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Müşterilerimiz için fark yaratan sigortacılık ürünlerimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Sigortadan faydalanmak için Turkcell müşterisi olmak gerekmiyor. Başvurular mobil uygulama SiM'den yapılabilecek.
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