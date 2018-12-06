3 günde 152 konut satıldı

NEF, İstanbul Haliç'te hayata geçireceği projesi Nef Ortayaka'nın satışlarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi himayesinde yürütülen ve GOPAŞ ile birlikte geliştirilen projeye vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Projede yer alan 548 adet konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı. Ortayaka'da konut fiyatları ... bin liradan başlıyor.
- Ekonomi
- 06.12.2018
- Gazete
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