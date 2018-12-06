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3 günde 152 konut satıldı

3 günde 152 konut satıldı
NEF, Haliç'te hayata geçireceği projesi Nef Ortayaka'nın satışlarına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile himayesinde yürütülen ve GOPAŞ ile birlikte geliştirilen projeye vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Projede yer alan 548 adet konutun 152 adedi 3 gün içinde satıldı. Ortayaka'da konut fiyatları ... bin liradan başlıyor.

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