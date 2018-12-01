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6 milyon ’li ini katladı

6 milyon Turkcell’li internetini katladı
Topyekun Mücadele Programı kapsamında, BiP uygulaması üzerinden '2 kat internet' kampanyasını sürdüren Turkcell'in, bu kampanyasından yararlanan kullanıcı sayısı 6 milyonu buldu. Aynı fiyata tarifesinin iki katı sunan kampanyadan bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler faydalanıyor.

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