6 milyon Turkcell’li internetini katladı

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, BiP uygulaması üzerinden '2 kat internet' kampanyasını sürdüren Turkcell'in, bu kampanyasından yararlanan kullanıcı sayısı 6 milyonu buldu. Aynı fiyata tarifesinin iki katı internet sunan kampanyadan bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler faydalanıyor.
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- 01.12.2018
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