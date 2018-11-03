  • Ekonomi
  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 01:18
  • Gazete

: İndirimlerin takipçisiyim

İndirimlerin takipçisiyim
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, ve indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdi. "İndirimlerin takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.
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