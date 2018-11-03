Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı için ilan edilen desteklerin, KDV ve ÖTV indirimlerinin sektörlere etkilerini değerlendirdi. "İndirimlerin takipçisi olacağımı söylemiştim. Bugün gördüğümüz tablo ve vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun etti. İnşallah, adımlarımızı güçlendirerek sürdürecek ve arzu ettiğimiz hedefleri yakalayacağız" dedi.
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