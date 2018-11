giriş yasağı konulan Rus işadamızor günler geçiriyor...8 katlı bir apartman yüksekliğinde olan veyaptırdığıyatını satışa çıkardı... 9 yaşındaki yatın değerininolduğu ancak Abramovich'in bir an önce satmak içiniddia edildi. Mahremiyetine büyük özen gösteren Rus oligarkın, paparazzilere karşı aldığı önlemler de yatta bulunuyor. Eclipse manyetik bir koruma kalkanına sahip ve lazer tarama sistemiyle çevresine sokulan elektronik ya da dijital her tür kamerayı çalışmaz hale getiriyor. Abramovich'in kamarası tambir alana sahip.Mega yatta ayrıca iki yüzme havuzu, 50 metre derinliğe dalabilecek bir denizaltı, her birinde 182 santimlik TV bulunan 11 tane konuk kamarası var. Yaklaşık 70 kişilik mürettebatın tam zamanlı hizmet verdiği yatın haftalık kirası da2 helikopter pistinin de olduğu yat için Dubai'den iki müşterinin olduğuna dikkat çekildi.Eclipse'te 2 sinema salonu, disko, özel mangal alanı, squash kortu ve oksijen odası da mevcut. Roman Abramovich 'in yatının haftalık kirası bile 1 milyon dolar.