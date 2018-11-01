ATO yerli üretime destek olacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işletmelere finansman desteğiyle yerli ve milli üretim için uygun koşullar sağlamak amacıyla Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu ile Yerli ve Milli Üretim Stratejileri özel ihtisas komisyonlarını kurduklarını belirtti. İşletmelere hem finansman desteği hem de yerli ve milli üretim için uygun koşullar sağlamayı görev edindiklerini söyleyen Baran, Devlet Destekleri ve Mevzuat Araştırma Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu ile üyelerine çalışma alanlarına yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapacaklarını ifade etti. Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ile yerli ve milli ekonominin tesisi yönünde stratejiler ve modeller geliştireceklerini anlatan Baran, şunları kaydetti: "İşletmelere finansman desteğiyle yerli ve milli üretim için uygun koşulları sağlamak için komisyonları kurduk. Teknolojik düzeyi yüksek yerli ürün üretecek firmalarımızca, devlet desteklerinin kullandırılması amacıyla tüm üyelerimize bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Komisyonlar aracılığıyla KOBİ'lerimizi desteklemeyi, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak adına işletmelerimizin önünü açmayı amaçlıyoruz."
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