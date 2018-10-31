Yenilik zamanı! İTO Başkanı Şekip Avdagiç, yenilikçiliği olmazsa olmaz kabul eden bir Türkiye’nin kurulmasıyla 2023 vizyonuna ulaşılabileceğini belirtti. Yerli ve milli teknolojinin desteklenmesi gerektiğini söyledi...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için yerli ve milli teknolojinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. "2023 vizyonuna ulaşmamızın yolu, ekonomik zihniyetimizi değiştirmemizden geçmektedir" diyen Avdagiç, bunun ise ancak "kendine güvenen, denemekten korkmayan, bilim ile sanayii buluşturan, girişimciliği milli ülkü haline getiren, yenilikçiliği olmazsa olmazı kabul eden" bir Türkiye kurmakla mümkün olacağını vurguladı. Avdagiç, şöyle devam etti: "Elbette bu ilkeler ışığında değişen Türkiye ve Türk müteşebbisinin elde edeceği en önemli sonuç, yerli ve milli üretim olacaktır.







TÜRKİYE BÜYÜYOR, DAHA DA BÜYÜYECEK

21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk müteşebbisinin, merhum Adnan Menderes ve Turgut Özal ile başlayan ve son 15 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artarak devam eden büyük bir zihniyet değişiminin yaşandığını söyleyen İTO Başkanı Avdagiç, "Bu da bize 2023 vizyonunu gerçekleştirme ve aşma noktasında büyük ümit veriyor. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye büyüyor, büyüyecek. Bu değişimin ışığında Türk iş dünyası olarak en büyük arzumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde 2023 vizyonuna ulaşmış bir Türkiye'dir" şeklinde konuştu.



MARKALAŞMAYA ÖNEM VERMELİYİZ

Türkiye'nin büyümesi için atılması gereken adımların daha da somutlaştırmak için örnekler veren Avdagiç, Türkiye ekonomisinin kalkınması ve büyümesi için sanayi payını sürekli olarak artırılmalı ve ihtiyaç duyulan dönüşümün yapılması gerektiğini belirtti. Avdagiç, "Sanayi sektörünün temel sorunu olan düşük-orta teknoloji ağırlıklı bir yapıdan, bilgi yoğunluklu olarak yüksek katma değerli mal ve hizmet üretebilen, teknolojik gelişmelere uyum gösteren, rekabet gücünü artırabilen, nitelikli işgücünü ve markalaşmaya önem veren bir yapıya dönüştürmeliyiz" diye konuştu. Avdagiç, Türkiye'nin, bunu başarması durumunda, 21'inci yüzyılın ekonomik ve kalkınma rüzgarlarının ülkemizin ekonomi gemisinin yelkenini dolduracağının altını çizdi. Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için yerli ve milli teknolojinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. "2023 vizyonuna ulaşmamızın yolu, ekonomik zihniyetimizi değiştirmemizden geçmektedir" diyen Avdagiç, bunun ise ancak" bir Türkiye kurmakla mümkün olacağını vurguladı. Avdagiç, şöyle devam etti: "Elbette bu ilkeler ışığında değişen Türkiye ve Türk müteşebbisinin elde edeceği en önemli sonuç, yerli ve milli üretim olacaktır. İstanbul Ticaret Odası olarak biz kurulduğumuz günden beri yerli ve milli üretimin yanında olduk. Çünkü Türkiye'nin 200 yıldır beklediği sıçrama ancak zihniyet devrimiyle, yerli ve milli üretimle gelecektir. 2023 hedeflerine ulaşmamızın biricik şartı, üretken bir teyakkuz halinde bulunmamızdır. Bunun için de sadece hükümetin değil, sadece iş dünyasının değil, Türkiye'nin ülke olarak topyekûn bir kalkınma hamlesinin içinde olması gerekir. Bu ülke nasıl bütün unsurlarıyla Enflasyonla Topyekûn Mücadele'de bütünleşip kenetlenme iradesi ortaya koyduysa, şimdi bu iradeyi, Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ülke arasına sokmak için de göstermelidir."21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk müteşebbisinin, merhum Adnan Menderes ve Turgut Özal ile başlayan ve son 15 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde artarak devam eden büyük bir zihniyet değişiminin yaşandığını söyleyen İTO Başkanı Avdagiç, "Bu da bize 2023 vizyonunu gerçekleştirme ve aşma noktasında büyük ümit veriyor. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Türkiye büyüyor, büyüyecek. Bu değişimin ışığında Türk iş dünyası olarak en büyük arzumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde 2023 vizyonuna ulaşmış bir Türkiye'dir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin büyümesi için atılması gereken adımların daha da somutlaştırmak için örnekler veren Avdagiç, Türkiye ekonomisinin kalkınması ve büyümesi için sanayi payını sürekli olarak artırılmalı ve ihtiyaç duyulan dönüşümün yapılması gerektiğini belirtti. Avdagiç, "Sanayi sektörünün temel sorunu olan düşük-orta teknoloji ağırlıklı bir yapıdan, bilgi yoğunluklu olarak yüksek katma değerli mal ve hizmet üretebilen, teknolojik gelişmelere uyum gösteren, rekabet gücünü artırabilen, nitelikli işgücünü ve markalaşmaya önem veren bir yapıya dönüştürmeliyiz" diye konuştu. Avdagiç, Türkiye'nin, bunu başarması durumunda, 21'inci yüzyılın ekonomik ve kalkınma rüzgarlarının ülkemizin ekonomi gemisinin yelkenini dolduracağının altını çizdi. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER