  • Ekonomi
  • 27.10.2018
  • Son Güncelleme: 26.10.2018 - 23:41
  • Gazete

yerine

Formasyon yerine yüksek lisans
Bakanı Ziya Selçuk, "Herhangi bir öğretmen adayı öğretmenlik hakkını kazanırsa Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerle işbirliği içerisinde bir yıl tezsiz alacak" dedi. Selçuk, Öğretmenlik hakkını kazanan adayların bir yıl tezsiz yüksek lisans alacağını belirtti. Böylece öğretmen adayları dışardan parayla dersleri almayacak.
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