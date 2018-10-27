Formasyon yerine yüksek lisans

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Herhangi bir öğretmen adayı öğretmenlik hakkını kazanırsa Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerle işbirliği içerisinde bir yıl tezsiz yüksek lisans alacak" dedi. Selçuk, Öğretmenlik hakkını kazanan adayların bir yıl tezsiz yüksek lisans alacağını belirtti. Böylece öğretmen adayları dışardan parayla formasyon dersleri almayacak.
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