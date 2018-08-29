Konutta dev kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle, Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası; konut edinmek isteyenlere kaçırılmayacak bir fırsat sunarken, yastık altındaki döviz ve altını da ekonomiye kazandıracak. İller Bankası ve KİPTAŞ'ın yanı sıra Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyesi firmaların desteklediği kampanyada indirim yüzde 10 olarak belirlendi.







ERKEN ÖDEYENE İNDİRİM

Türkiye genelindeki yaklaşık 100 bin konutun yüzde 10 peşinat, yüzde 15'lik iki ara ödeme, yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 ay vadeyle satışa sunulacağı kampanyada; peşinatlarını döviz ve altın olarak ödeyenler, ödeme süreleri içinde altın ve döviz kurundaki artıştan faydalanabilecek. Bugün başlayan kampanya, 31 Ekim'e kadar sürecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, peşinat ödemesinde altın ve dövizin bugünkü kurdan hesaplanacağını belirterek, "Bunlara artış geldiğinde bu artış kadar bedel daire fiyatından düşürülecek. Kimsenin altınını, dövizini kenarda tutması gerekmiyor" dedi. 12 ve 24'üncü aylarda ödenecek ara ödemeler için de faiz uygulanmayacağına dikkat çeken Kurum, faizin aslında yüzde 0.84 olacağını vurguladı. Kurum, erken ödeyenlere ek indirimler olacağını da söyledi.







EV ALMANIN TAM VAKTİ

DAP Holding Başkanı Ziya Yılmaz: Validebağ projemizle bu kampanyada yer alıyoruz. Vatandaşların elindeki döviz ve altınların da sisteme dahil edilebilmesi bu kampanyanın en önemli unsurlarından. Kampanyanın Türkiye ekonomisinin parlak geleceğine büyük katkıda bulunacağına inancımız tam. Ben hep şu dönemde konut almanın tam vakti olduğunu söylüyordum. Bu kampanya ile ev almanın cazibesi daha da artmış durumda. İnsanlara sadece oturumluk değil, aynı zamanda yatırımlık önemli bir fırsat sunuluyor.







CAZİP FIRSAT

Nef Başkanı Erden Timur: Kampanya ile 500 bin liralık evin satış bedeli 10 yıllık vadede 640 bin lira. Aylık taksitler ise 3 bin 800 liraya indirgenmiş durumda. Oldukça ince çalışılmış kampanya detayları sayesinde ümit ediyorum evini ilk kez alacaklar için önemli bir fırsat oluşturuldu. Biz de bu fırsata 3 projemizle katılma kararı aldık. Bankalardaki faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde bu tür alternatif fırsatların oluşturulması oldukça önemli. Bu dev kampanya da bankasız satış seçeneğini daha cazip hale getirmiş oldu.