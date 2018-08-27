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yüzünü gösterdi

Alman markanın roadster modelinin nesli Kaliforniya’da tanıtıldı. Yeni , 2019’un bahar aylarında satışa sunulacak

Yeni BMW Z4 yüzünü gösterdi
BMW; iki kişilik, üstü açılabilen otomobillerin oluşturduğu 'roadster' segmentindeki temsilcisi 'ün neslini Kaliforniya'da Pebble Beach'te sergiledi. Alman markanın yeni nesil tasarım öğelerini üzerinde taşıyan, uzun burun ve kısa arka tasarımıyla tipik bir roadster olan yeni Z4'te sürücü ve yolcu otomobilin tam ortasında oturuyor. Çamurluğa doğru uzayan farlar ve iyice yayvanlaşan ızgara, gelecek modelleriyle ilgili ipuçları taşıyor.

ların arka kısımlarındaki hava çıkışları, arkadaki spoyler ve bolca girinti-çıkıntı, Z4'ün sportifliğini vurguluyor. Ön ve arka aks ağırlık dağılımı yüzde 50:50 olan Z4, geniş iz açıklıkları ve kompakt aks mesafesiyle dinamik sürüş vaat ediyor. Yeni Z4'ün tanıtımı, M40i First Edition versiyonuyla yapıldı. 340 HP güç üreten 6 silindirli motoruyla Z4 M40i, 4.6 saniyede 100 km/s hıza ulaşıyor.


HALİT BOLKAN
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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