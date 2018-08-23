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İş kurana çifte destek

İlk defa iş kuran girişimci e devletten tam destek var.1 yıl boyunca 8 bin 402 lira prim desteği sağlanıyor. Gençler 3 yıl vergi muafiyetni den de yararlanıyor

İş kurana çifte destek
İş hayatına atılan e devletten çifte destek var. Girişimci gençlere yıllık 8 bin 402 lira prim desteği sağlanırken, 3 yıl da vergi muafiyeti var. İlk defa kendisine ait bir işyeri açarak 'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanıyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, aylık 700 lira 17 kuruşu, yıllık 8 bin 402 lirayı buluyor. Teşvikten faydalanacak olan gençlerin ilk kez gelir vergisi mükellefi olması gerekiyor. Teşviğe konu olacak Bağ-Kur sigortalılığının da 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle başlaması da şart. Genç girişimcinin işyerini bizzat kendisinin sevk veya idare etmesi, orada çalışması gibi şartlar da bulunuyor.

Ayrıca 29 yaşını doldurmamış, ilk defa işletme açacak olan yeni girişimciler için 3 yıllık vergi muafiyeti de var. Bu kapsamda gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Bu konuda 5 şart bulunuyor: "İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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